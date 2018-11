Bandidos levam R$ 335 mil de banco em São José do Rio Pardo

Brás Henrique, do Estadão,

Dois homens armados e encapuzados roubaram cerca de R$ 335 mil da agência do Banco Nossa Caixa, em São José do Rio Pardo, na região de Ribeirão Preto, na madrugada de domingo, 15. Por volta das 2 horas da madrugada, os homens estouraram a porta lateral, entraram na agência e renderam o vigia, amarrando-o e amordaçando-o. A dupla usou marreta e talhadeira para abrir o cofre e pegar o dinheiro. Os bandidos ainda levaram o revólver calibre 38 do vigia. A agência, que está em reforma, não tem alarme. A polícia local está investigando o caso.