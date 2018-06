Bandidos explodem sexta agência na semana no interior de São Paulo

SOROCABA – Uma quadrilha invadiu a cidade e usou explosivos para arrombar os caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, em Arandu, interior de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 11. Com a força da explosão, o prédio ficou destruído. Os criminosos fizeram disparos a esmo para evitar a aproximação da polícia. Alguns tiros quebraram o vidro de outra agência, que não chegou a ser invadida pelo bando.

A cidade tem 7,1 mil habitantes e os moradores foram acordados pelo barulho dos tiros e explosões. O bando fugiu levando o dinheiro dos caixas. O valor roubado não foi informado. Até um helicóptero foi mobilizado pela Polícia Militar na tentativa de cercar os assaltantes, mas nenhum suspeito tinha sido preso ate o início da manhã.

+++ Quadrilha explode carro-forte e interdita rodovia Régis em Miracatu

Essa foi a sexta agência bancária atacada com explosivos desde a terça-feira, 8, no interior paulista. No primeiro ataque, em Nazaré Paulista, os criminosos explodiram duas agências. Na quarta-feira, 9, novos ataques aconteceram em Populina e Bocaina. Na madrugada de quinta, 10, os criminosos agiram na região central de Piracicaba, explodindo o cofre de uma agência da Caixa Econômica Federal.

Dados da Secretaria da Segurança Pública informam que os roubos a banco estão em queda no Estado. No primeiro trimestre de 2017 foram registrados 35 casos, enquanto nos três primeiros meses deste ano foram 13.