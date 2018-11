Banco do Brasil fará recarga de Bilhete Único pelo WhatsApp

O Banco do Brasil anunciou nesta terça-feira, 27, a possibilidade de fazer recargas do Bilhete Único, cartão de transporte coletivo da cidade de São Paulo, pelo WhatsApp. Desde 2016, já era possível fazer recargas pelos canais do banco, mas, até então, sem o uso do aplicativo de mensagens.

O convênio para as recargas pelo WhatsApp foi firmado com a São Paulo Transporte (SPTrans). Para usar o canal, o cliente deve adicionar em seus contatos o número do Banco do Brasil (4004-0001), cadastrar o celular para movimentações financeiras e solicitar a recarga por meio de palavras-chave como Recarga, Bilhete Único ou Bilhete Único SPTrans.

Em outubro deste ano, o banco informou que o total de créditos transferidos para o cartão da SPTrans com a utilização do aplicativo do BB chegou a R$ 3,9 bilhões. A expectativa é de aumento dessa cifra com o uso do WhatsApp. /COM AGÊNCIA BRASIL