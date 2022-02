Balsa fica à deriva no Canal de São Sebastião e é resgatada por outra embarcação; veja vídeo

Uma balsa de transporte de veículos e passageiros ficou à deriva por cerca de 1 hora nesta terça-feira, 15, no Canal de São Sebastião, no litoral de São Paulo. A embarcação apresentou um problema mecânico e precisou ser rebocada por outro barco, de acordo com o Departamento Hidroviário (DH) do Estado. Todos os passageiros foram transportados com segurança até a outra margem.

A balsa fazia a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, municípios do litoral norte de São Paulo, quando apresentou uma falha mecânica. Segundo relatos das redes sociais, ela ficou à deriva durante cerca de uma hora, sob a ação da correnteza e do vento do canal. Em um vídeo gravado de drone no local, a balsa aparece transportada pela outra embarcação com cerca de 50 veículos, entre carros, ambulâncias e caminhões.

Segundo o Departamento Hidroviário, a embarcação que apresentou problema - batizada de "Sônica III" - foi encaminhada para manutenção. Ela faz a travessia diaria no Canal de São Sebastião, uma passagem marinha com 25 km de comprimento e de 2 a 7 km de largura localizada entre a Ilha de São Sebastião (Município de Ilhabela) e o continente (Município de São Sebastião).