Avião derrapa e Aeroporto de Congonhas fecha 20 minutos

A pista principal do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, ficou fechada por 20 minutos depois que um avião da empresa Pantanal derrapou às 12h43 desta segunda-feira, 16, segundo informações da Empresa Brasileira de infra-estrutura Aeroportuária (Infraero). O avião decolou de Araçatuba, no interior do Estado, e derrapou em Congonhas. As operações em Congonhas ficaram suspensas até as 13h02. O avião, de porte médio, parou de bico na área de grama e as primeiras informações dão conta de que ninguém ficou ferido. Até por volta das 13h30, não havia informações sobre o motivo do incidente. Entre zero e 13 horas, de 129 vôos programados no terminal, 17 atrasaram além de uma hora e 16 foram cancelados.