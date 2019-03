Avião de pequeno porte cai na Rodovia Dom Pedro I em São Paulo

SÃO PAULO e SOROCABA - Um avião de pequeno atingiu a traseira de um carro ao tentar um pouso de emergência, nesta quarta-feira, 27, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), região de Bom Jesus dos Perdões (SP). Após o choque, a aeronave capotou no canteiro central da estrada. Nem o piloto do avião, nem os ocupantes do veículo ficaram feridos, e recusaram atendimento médico.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o monomotor modelo MV4, prefixo PU-FKE viajava do Rio de Janeiro para Atibaia, quando teria sofrido uma pane e começou a perder altura. O piloto, que viajava sozinho, tentou realizar uma manobra de pouso no quilômetro 59 da rodovia.

O avião acabou colidindo com a traseira de um carro Ford Ka, com placas de São Paulo, que passava na rodovia. Os ocupantes do carro tomaram um susto, mas ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 10h39 e enviou ao local sete viaturas do 19º Grupamento. De acordo com o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros, não houve necessidade de intervenção, mas somente prevenção por causa do combustível da aeronave.

A aeronave tombou com as rodas para cima no canteiro central. Pedaços do avião ficaram espalhados pela estrada e foram recolhidos pela equipe da concessionária. O piloto chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foram constatados ferimentos.

Segundo a polícia, a revisão da aeronave, com registro de 2011, estava em dia. O piloto alegou falha no motor em decorrência de possível sujeira no tanque ou de combustível adulterado.