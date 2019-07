Avião de pequeno porte cai e mata 2 no interior de SP

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta sexta-feira, 12, no Campo Limpo Paulista (a 60 km de São Paulo), matando duas pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Estrada Velha do Pau Arcado, no bairro Recanto do Lago.

A aeronave, um monotor, caiu no quintal de uma casa. Segundo a corporação, duas pessoas que estavam na aeronave morreram no local. Três viaturas e nove bombeiros foram deslocadas para a região do acidente e faziam, na tarde desta sexta, a retirada das vítimas.