Avião cai na região da Serra da Cantareira

SÃO PAULO - Uma aeronave de pequeno porte caiu na área de mata da Estrada Santa Inês, altura do número 10, na região da Serra da Cantareira, na divisa com Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 2.

O Corpo de Bombeiros disse que ainda não há informações de vítimas e nem do modelo do avião. Equipe presta atendimento no local.

09h27 A Aeronáutica solicitou o CB após perceber ausência do sinal de uma aeronave na região da Serra da Cantareira, o Helicóptero Águia confirmou a queda da aeronave, 08 equipes estão à caminho da Estrada da Santa Inês sem mais informações de vítimas, aguardando mais informes.. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 2 de dezembro de 2019

A aeronave teria saído de Jundiaí com destino ao Campo de Marte.

A ocorrência foi registrada às 9h22. O motivo da queda está sendo investigado.

O caso foi registrado no DP 38 (Vila Nova Cachoeirinha).