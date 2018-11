Av. Washington Luís continua interditada nesta segunda-feira

A Avenida Washington Luís, no sentido centro-bairro, continua interditada na manhã desta segunda-feira, 23, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A pista, em frente ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, está fechada desde o acidente com o vôo 3054 da TAM, na terça-feira, 17. A liberação da avenida só deverá ocorrer quando os bombeiros terminarem de vasculhar a área onde ocorreu o acidente com o Airbus A320 da TAM. Em conseqüência, prossegue o desvio para os motoristas que seguem em direção a bairros da região da cidade a partir da Avenida 23 de Maio até a Avenida Ibirapuera. Às 8 horas, a CET apontou 62 km de congestionamento em toda a cidade, sendo que a zona sul tinha os piores pontos de lentidão. A Marginal do Pinheiros também tinha trânsito complicado no sentido Santo Amaro, desde a Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.