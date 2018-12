Garoto morre após carro cair de balsa entre Bertioga e Guarujá

SÃO PAULO - Um garoto de aproximadamente 12 anos morreu depois que um automóvel caiu da balsa que faz a travessia entre Bertioga e Guarujá, no litoral de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 27. A informação é do Grupamento Marítimo dos Bombeiros. O trânsito no local foi interrompido depois do acidente. Outro ocupante do veículo, um senhor de 77 anos, foi socorrido pelas autoridades.

Os bombeiros informaram que a queda aconteceu por volta das 19h40. De acordo com testemunhas, o veículo – um HB 20 branco - era o segundo da fila quando atravessou toda balsa, que iria de Bertioga até o Guarujá, até cair no mar.

O senhor de 77 anos conseguiu deixar o veículo e foi socorrido pelo Samu. Em estado de choque, a vítima não conseguiu informar as razões para o ocorrido ou qual era o número de ocupantes do automóvel no momento do acidente.

Por volta das 21 horas, os bombeiros resgataram o garoto de aproximadamente 12 anos que também estava no carro. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Bertioga, mas, de acordo com os bombeiros, não resistiu e morreu.

A travessia entre as cidades segue interrompida. A Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), responsável pelas travessias litorâneas de São Paulo, ainda não divulgou as causas do acidente e informa apenas que o serviço está paralisado em razão de "problemas técnicos".