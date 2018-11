Aumenta para 72 o número de vítimas identificadas pelo IML

O número de vítimas identificadas pelo Instituto Médico Legal chegou a 72, na noite desta terça-feira, 24, com a identificação de Elaine Tavares da Silva, Zenilda Otília dos Santos, Edmundo Bernardo Silva Smith, Mirtes Tomie Suba, Fabíola Kofreitag e Fernando Marques de Jesus. Foram coletadas mais 22 amostras de sangue dos parentes para análise de DNA, totalizando 144. São consideradas vítimas do acidente 199 pessoas: 187 passageiros, cinco pessoas no solo e outras sete estão desaparecidas. Veja também: O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Um atraso no vôo adiou a chegada de peritos gaúchos que vão acompanhar os trabalhos. Por isso, a equipe só começará a trabalhar hoje, quando também chegam especialistas vindos do Amazonas. Mais cedo, quatro parentes de vítimas do acidente com o vôo JJ 3054 tiveram coragem de acompanhar o trabalho de reconhecimento dos restos mortais de seus familiares, feito no Instituto Médico-Legal (IML). Dario Scott, Jaqueline Smith, Elizete Ferraz e Marcelo Rudnick entraram em todas as salas do instituto, inclusive no necrotério. "Vimos os corpos", disse Dario. Apesar das imagens chocantes, encontraram algum conforto para a dor que têm sentido nos últimos dias. "Não sei dizer como agüentei, mas não chorei uma lágrima", disse Dario, que perdeu a única filha, Thaís. "Senti paz ao saber que estão fazendo todo o possível." Segundo o relato dos familiares, os peritos foram os que mais se emocionaram. "Quando entrei, todos os funcionários choraram", disse Jaqueline. "Parecia que tínhamos trocado de papéis." Irmã do engenheiro Edmundo Smith, que estava no vôo e foi identificado, disse que não ficou chocada com o que viu no local. "O que me impressionou foram as pessoas chorando a minha dor, enquanto eu fiscalizava o trabalho delas." Um dos objetivos da vistoria foi acabar com a angústia das famílias que não sabiam o que acontecia dentro IML. "Não consegui dormir ao imaginar minha filha jogada em um frigorífico", disse Dario. "Decidi ir lá para ver que ela não estava largada. Tirei um peso de mim." O grupo negou que faltassem funcionários e equipamentos no instituto e que os restos mortais das vítimas fossem tratados com descaso, como havia sido denunciado. "Posso dizer, em nome da comissão, que isso não procede", disse Dario. "Todos estão sendo tratados com o maior respeito." Vítimas identificadas anteriormente: Adelaide Helegda Rolim Alanis Ura Dona Andrade Anderson Luis Falleiro Cassel André Ura Dona Antônio Carlos Araújo de Souza Caio Augusto Bueno Dalprat Carla Fioratti Catilene Maia de Oliveira Claudemir Buzanelli Arriero Daniela Bahdur Dias Pinto Deolinda Magaly Victória da Fonseca Douglas Henrique Outor Teixeira Edmundo Bernardo Silva Smith Elaine Tavares da Silva Evelyn Cristine Leo Campos Fabiana Rosito Matos Fábio Costa Balsells Fabio Martinho Novakovski Fernandes Fabíola Kofreitag Fernando Volpe Estato Fernando Marques de Jesus Guilherme Duque de Moraes Helen de Cássia Monteiro Heloisa Helena Lopes Inês Maria Kleinowski Heurico Tomita João Francisco Caltabiano João Roberto Brito José Antônio Lima da Luz José Antônio Rodrigues Santos Silva José Luís Souto Pinto Julio Cesar Redecker Julia de Oliveira Camargo Lina Barbosa Cassol Luiz Antônio Rodrigues da Luz Mara Aline Pereira da Silva Maria de Fátima Santiago Mariana Suzuki Sell Marcello Rodrigues Palmieri Marcelo Carlos Stelzer Márcio Rogério Andrade Marcos Dias Stepansky Melissa Ura Michele Dias Miranda Mireile Bettiol Mirtes Tomie Suba Nelly Elly Priebe Nelson Wiebelling Osvaldo Luiz de Souza Paulo de Tarso da Silveira Paulo Rogério Amoretty Souza Pedro Augusto Linhares Caltabiano Peter Max Finzsch Rafaella Bueno Dalprat Raquel Soares Warmling Renan Klug Ribeiro Renata de Oliveira Gonçalves Ricardo Percy Tazoe Richard de Salles Canfield Roberto Gaviolli Roberto Ilson Weiss Junior Rodrigo Prado de Almeida Rosangela Maria de Avila Severo Rubem Withauper Silvânia Regina de Ávila Alves Simone Lacerda Westrupp Valdemarina de Azevedo e Souza Vitacir Paludo Zenilda Otília dos Santos