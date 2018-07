Atropelamento bloqueia a Doutor Arnaldo e a Teodoro Sampaio

Um ônibus atropelou uma pessoa na tarde desta terça-feira, 3, no cruzamento da Avenida Doutor Arnaldo com a Rua Teodoro Sampaio, na região do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo. Acionado às 13h45, o Corpo de Bombeiros enviou uma equipe ao local. A vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi levada inconsciente ao Hospital das Clínicas. Em razão do acidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) manteve uma faixa da Doutor Arnaldo e uma da Teodoro interditadas das 14h03 às 14h34. Às 15h30, a Avenida Doutor Arnaldo ainda estava congestionada por quase 1 km no sentido da Rua da Consolação, a partir da Rua Cardeal Arcoverde. Ao todo, a cidade acumulava 33 km de lentidão. O pior ponto era registrado na Avenida dos Bandeirantes, que tinha quase 5 km de lentidão no sentido da Marginal do Pinheiros, da Avenida Miruna até a Marginal do Pinheiros.