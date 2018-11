Atrasos tiram passageiros do vôo 3054

A artista plástica de São Paulo Olga Beltrão estava bastante emocionada, na manhã desta quarta-feira, 18, no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela escapou do acidente com o vôo 3054, da TAM, porque chegou um pouco tarde para fazer a reserva. "A ficha caiu somente hoje", disse. Mas teve pesadelos durante toda a noite, em um hotel de Curitiba. Ela pegou o vôo 3060, que saiu de Porto Alegre para São Paulo, cerca de meia hora depois. Em razão do acidente em Congonhas, a aeronave acabou descendo em Curitiba. Segundo ela, a aflição não foi somente dela, mas também da filha Renata, que está grávida de quatro meses e a esperava em São Paulo. Como houve demora para confirmação sobre qual vôo se acidentara houve desespero. "Foi tudo muito estressante", disse. A farmacêutica Ana Paula Costa Souza foi salva por ter uma reunião atrasada pela pessoa que visitaria em Porto Alegre. Era para ser pela manhã e foi transferida para a tarde. Com isso, ela não embarcou no vôo 3054. "Ainda bem", reagiu. A maioria das pessoas que estavam no vôo 3060 embarcaram em um vôo da Gol, para São Paulo, no fim da manhã desta quarta, 18.