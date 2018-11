Atrasos atingem 44,7% dos vôos nos aeroportos brasileiros

No Aeroporto Internacional de Cumbica, de 136 vôos programados, 62 estão com atraso superior a uma hora, segundo o boletim do meio-dia da Infaero. Isto representa 45% de vôos atrasados, num agravamento da situação descrita no boletim das 10h, quando os atrasos atingiam 38% do total. Ao todo, quatro vôos foram cancelados. Nacionalmente, os atrasos superiores a uma hora atingem 44,7% dos vôos. A assessoria da Infraero em Cumbica atribui a situação no aeroporto a um aumento do fluxo de vôos e passageiros para o aeroporto, após o desastre da última terça-feira em Congonhas, que levou ao fechamento da pista principal do aeroporto da capital paulista e deixou muitas pessoas com medo de voar para lá. No último domingo, até as 11h, havia 48 partidas com atraso superior a uma hora em Guarulhos. Já o Aeroporto de Congonhas tinha, ao meio-dia, 18 vôos cancelados, de 59 programados, numa proporção de 30%. O aeroporto registra, ainda, 13 atrasos superiores a uma hora, informa a Infraero. A proporção de vôos cancelados em Congonhas vem diminuindo ao longo do dia - era de 50% às 9h da manhã. No Brasil Mais de 44% dos vôos programados para a manhã e madrugada deste domingo atrasaram e 9% foram cancelados em todo o País. Entre meia-noite e meio-dia, houve 261 atrasos de mais de uma hora e 60 cancelamentos entre as 677 partidas programadas nos aeroportos administrados pela Infraero, de acordo com a página da empresa na internet. Este domingo é o primeiro dia após uma pane no sistema de radar da Amazônia, o Cindacta-4, que paralisou diversos vôos internacionais no sábado, desencadeando uma série de atrasos em cascata por vários aeroportos do Brasil. Atualizada às 13h53