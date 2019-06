Ator de Chiquititas e pais são assassinados a tiros na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - O ator de Chiquititas Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e seus pais foram assassinados na tarde deste domingo, 9, na zona sul de São Paulo.

Os disparos supostamente aconteceram após algum desentendimento com o sogro de Rafael, que abriu fogo contra a família do jovem. Segundo o G1, Rafael, conhecido por seu papel na novela Chiquititas, e seus pais João Alcisio Miguel, de 52, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, haviam ido à casa da namorada dele conversar sobre o namoro.

O comerciante Paulo Curpertino Matias, de 48 anos, fugiu do local e ainda não foi localizado. O crime foi cometido na Estrada do Alvarenga, no bairro da Pedreira, e o autor está sendo procurado pela polícia.

A Polícia Militar atendeu a um chamado para ocorrência com disparos de arma de fogo às 13h45, de acordo com informações da assessoria de imprensa da corporação. Os corpos foram encontrados em via pública. O caso deverá ser investigado pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam).