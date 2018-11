Ato ecumênico homenageia vítimas do acidente da TAM

Um ato ecumênico homenageou, na manhã desta sexta-feira, 20, as vítimas do acidente com o vôo 3054 da TAM. Representantes de dez religiões, entre cristãos, hinduístas, budistas, judeus e xamânicos participaram do ato, que aconteceu na Avenida Washington Luis, a poucos metros de onde o avião caiu, às 18h51 de terça-feira, 17. Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Representando os órgãos municipais, o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Roberto Scaringella , levou flores até o prédio da TAM Express, com o qual o Airbus da TAM se chocou. A cerimônia foi feita fora da área de isolamento. O bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Pedro Luiz Stringhini e o Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, estavam presentes. Stringhini contou que a idéia do Ato Ecumênico surgiu de forma quase que espontânea, após o pastor Elias, da Igreja Presbiteriana, ter entrado em contato com os religiosos. "O ato pode ser um meio de expre ssar indignação", disse o bispo. Na avaliação dele, a crise aérea não pode ser considerada de forma isolada. "É toda uma crise social. O País precisa que as autoridades priorizem aquilo que é humano, acima de interesses políticos, econômicos e financeiros", afirmou. De acordo com Stringhini, a atuação do governo federal no tratamento da crise aérea tem deixado a desejar. "Todos esperávamos que o acidente da Gol, ocorrido há 10 meses, fosse servir como grande alerta. No entanto, mais um aconteceu e esperamos que não aconteça outro", declarou. O bispo disse esperar que o presidente Lula tenha um posicionamento "firme" no pronunciamento que deve fazer na noite desta sexta. O bispo explicou que os familiares das vítimas não foram contatados para que participassem do ato devido à distância, já que a maior parte das vítimas é do Rio Grande do Sul, e também para não agravar o sofrimento dos parentes, que vivem um momento muito difícil. "Vamos levar nossa solidariedade a eles através dos meios de comunicação", finalizou.