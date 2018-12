Ataque ousado de quadrilha explode três agências bancárias em Tambaú

SOROCABA - Uma quadrilha armada com fuzis explodiu, de uma só vez, três agências bancárias e levou terror à pequena cidade de Tambaú, no interior de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 11. Numa ação ousada, os criminosos incendiaram um trator e fizeram reféns os ocupantes de um ônibus que transportava pacientes. Foi a quinta cidade do interior paulista atacada por quadrilhas de roubos a banco este mês. Nas ações, oito agências sofreram danos com as explosões.

Os 23 mil moradores de Tambaú acordaram com o barulho de tiros e explosões, por volta das 3 horas da madrugada. Os ataques quase simultâneos aconteceram nas agências do Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal. O bando fugiu com o dinheiro, mas o valor não foi informado. Antes da ação, os criminosos atearam fogo a um trator para interditar a rodovia que liga a cidade a Mococa. Um ônibus que levava pacientes para hospitais da região foi obrigado a parar. Motoristas e ocupantes ficaram sob a mira das armas de um criminoso até a fuga dos ladrões.

A polícia local pediu apoio à Força Tática de São Carlos, mas nenhum suspeito tinha sido preso até a manhã desta terça. As três agências ficaram destruídas. Os bancos informaram que as unidades passarão por reparos. Na sexta-feira, 7, criminosos atacaram uma agência do Santander em Araçariguama. Na quarta, 5, uma quadrilha explodiu uma agência da Caixa Econômica Federal em São Carlos. No dia anterior, o ataque aconteceu num posto bancário da Caixa em São José do Barreiro. Na segunda, 3, os criminosos explodiram as agências da Caixa e do Bradesco em Morungaba.