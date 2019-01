Ataque a carros-fortes fecha Rodovia dos Tamoios

SÃO PAULO - Criminosos atacaram um comboio de carros-fortes que trafegava na noite desta segunda-feira, 21, na Rodovia dos Tamoios. Com tiros e explosivos, os bandidos roubaram uma quantidade de dinheiro não revelada, deixando dois seguranças feridos. As explosões levaram ao fechamento da rodovia. A polícia realiza buscas, mas ninguém foi preso.

Não há previsão de liberação da Rodovia dos Tamoios. Há um bloqueio na altura do km 56, sob comando da PMR, após tentativa de assalto a carro forte. As rotas alternativas são Rodovia Osvaldo Cruz e Rodovia Mogi Bertioga — Tamoios (@Tamoios099) 22 de janeiro de 2019

De acordo com a Polícia Militar, o chamado para atendimento da ocorrência aconteceu às 19h02. Três carros-fortes seguiam pela rodovia quando na altura do KM 56, no sentido Caraguatatuba-São José dos Campos, foram cercados por três carros de cor prata. Um dos carros-fortes conseguiu escapar, mas dois ficaram no local e foram atacados.

Bandidos explodem dois carros fortes da PROTEGE e deixa motoristas em pânico na Tamoios. Onde estão o apoio da concessionária e da PM ? Passamos pelo pedágio e nada nós foi informado... @g1vanguarda @brasilurgente @g1 pic.twitter.com/KheseUsA0k — Aline A. Buccini (@alinebuccini) 21 de janeiro de 2019

A PM disse que os integrantes da quadrilha estavam fortemente armados e conseguiram escapar com uma quantidade de dinheiro em espécie.

A Concessionária Tamoios, que administra a via, disse, às 22 horas, que não havia previsão de liberação da pista. "A rodovia está interditada em ambos os sentidos de tráfego após tentativa de assalto a carro-forte. Os bloqueios acontecem na altura do km 52, sentido litoral, e no km 57, sentido São José dos Campos. Os usuários não devem utilizar a rodovia como rota". Alternativas são as Rodovias Osvaldo Cruz e Mogi Bertioga.