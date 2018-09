Assalto deixa duas pessoas baleadas no Itaim, na zona sul de SP

SÃO PAULO - Duas pessoas foram baleadas durante um assalto no Itaim Bibi, bairro nobre na zona sul de São Paulo, no início da noite desta sexta-feira, 21. O suspeito teria sido surpreendido por populares no momento no crime e efetuou disparos enquanto fugia do local.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu nas proximidades de um bar na rua Pedroso Alvarenga. O criminoso teria roubado o relógio de um pedestre e, em seguida, disparou contra a vítima no abdômen. Testemunhas que presenciaram o ato tentaram deter o suspeito, que efetuou mais tiros contra a multidão e acertou uma segunda vítima no braço.

Os dois feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital São Paulo. O estado de saúde delas é desconhecido.

O suspeito fugiu do local e, de acordo com a PM, ainda não foi localizado.