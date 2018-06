Assalto a banco termina em troca de tiros no Bom Retiro

SÃO PAULO - Um roubo a uma agência bancária terminou em troca de tiros entre um homem e agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na manhã deste sábado, 12, no Bom Retiro, região central de São Paulo. O suspeito conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, um homem assaltou uma agência bancária na Avenida do Estado, nas proximidades da estação Armênia do metrô. O suspeito trocou tiros com os agentes da CGM que foram convocados pelo segurança do banco. Ninguém se feriu.

O suspeito fugiu em direção ao metrô e ainda não foi capturado. Não foi divulgado o valor roubado da unidade. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro.