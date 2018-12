Assaltantes matam policial durante ataque a bancos em Atibaia

SOROCABA - Um policial militar foi morto com um tiro de fuzil durante o ataque de uma quadrilha a três agências bancárias, na madrugada desta quarta-feira, 19, em Atibaia, interior de São Paulo. Os criminosos chegaram em dois carros, por volta das 3 horas, armados com fuzis e metralhadoras. As três agências, localizadas na região central, foram explodidas em sequência. Viaturas da Polícia Militar se deslocaram para o centro e foram recebidas a tiros. As explosões e o intenso tiroteio deixaram os moradores em pânico.

Além do policial que morreu, outros quatro agentes ficaram feridos e foram levados para hospitais da cidade. No início da manhã, não havia informações sobre o estado de saúde deles. Um dos carros envolvidos no crime foi abandonado na saída da cidade. A polícia montou um cerco para tentar a captura dos suspeitos. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da PM foi mobilizado para retirar explosivos que foram deixados intactos próximo de uma agência.

Atibaia é a sexta cidade a ser atacada por quadrilhas de roubos a bancos com o uso de explosivos, este mês, no interior de São Paulo. Nas ações, 11 agências sofreram danos com as explosões. Os outros ataques aconteceram em Tambaú (3 agências), Morungaba (2), Araçariguama, São Carlos e São José do Barreiro. Em todos os casos, os bancos informaram que colaboram com a investigação da polícia.