As medidas adotadas pelo governo para a aviação de São Paulo O Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) tomou medidas nesta sexta-feira, 20, para a reorganização do transporte aéreo em São Paulo. A resolução traz os itens que serão adotados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que são os seguintes: Criação de um novo aeroporto no Estado de São Paulo, para evitar o sobrecarregamento do Aeroporto de Congonhas Não será mais autorizada a operação de vôos fretados e charters em Congonhas; os vôos já autorizados deverão ser redistribuídos para outros aeroportos Entrega, até o final do outubro, de um estudo de ampliação e adequação de aeroportos em São Paulo Liberação dos espaços nos aeroportos de todo o País, em especial em Congonhas, ocupados por empresas falidas ou em recuperação judicial Redistribuição, até o final de setembro, das autorizações de horários de vôos concedidos às companhias aéreas em Congonhas, com o objetivo de restringi-las a vôos diretos, ponto a ponto, garantindo que o aeroporto não seja mais ponto de distribuição, conexão ou escala de vôos Serão determinados alguns pontos no Brasil, fora do terminal São Paulo, para os novos acordos bilaterais e multilaterais de vôos internacionais; além disso, serão renegociados os acordos existentes para compatibilizar com a readequação da nova malha aérea Intensificação da fiscalização para assegurar integral cumprimento das regras de apoio aos familiares das vítimas do acidente envolvendo o Airbus da TAM Limitação do aeroporto de Congonhas para uso da aviação geral, redistribuindo a demanda para outros aeroportos Adoção de medidas operacionais e de redistribuição dos espaços físicos de forma a recepcionar o maior número de passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em especial no Terminal 1 Instituição do plano permanente de contingência de aeronaves e tripulação das empresas aéreas