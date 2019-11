Árvore de Natal do Ibirapuera substitui lâmpadas por projeções

SÃO PAULO - Com inauguração marcada para este sábado, 30, a árvore de Natal do Ibirapuera terá um coral que vai se apresentar dentro da atração e lâmpadas substituídas por projeções. A abertura será às 20 horas e contará com a participação da cantora Paula Lima. Haverá ainda a chegada do Papai Noel com uma caravana de caminhões iluminada.

“Este ano, a árvore não terá uma lâmpada sequer, pois a iluminação será feita exclusivamente por projeção, partindo de três pontos de dentro do Parque do Ibirapuera. As projeções terão momentos em família e amigos. A ideia é promover momentos de união e celebração”, explica Luciano Alves de Sá, gerente de publicidade, promoções e eventos da Coca-Cola Femsa Brasil, uma das empresas parceiras da Prefeitura.

"Para sustentação, a árvore conta com 70 toneladas de estrutura tubular e 90 toneladas das caixas d’água. Outro destaque é a presença de 170 funcionários diretos e indiretos na equipe de montagem", diz Sá.

Além deste sábado, o coral que se exibirá no corpo da árvore realizará apresentações nos dias 7 e 14, das 19h às 19h15 e das 20h30 às 20h45. Segundo a Prefeitura, a árvore tem 42 metros de altura e 13,3 metros de diâmetro. A tradicional estrela tem 7 metros de altura. A atração fica no local até 6 de janeiro.

Fonte luminosa terá apresentações de 20 minutos

A fonte luminosa já foi montada e terá apresentações de 20 minutos todos os dias. Nelas, jatos de água criam uma “cortina” que recebe um jogo de imagens. A atração também conta com trilha sonora. Nesta edição, haverá uma área reservada para deficientes físicos com audiodescrição e tradução da linguagem de libras.

Outra atração são as caravanas iluminadas, compostas por oito caminhões com 13 metros de comprimento, que vão circular pela cidade. A decoração dos veículos é feita com cerca de 3.750 garrafas PET iluminadas por mangueiras de LED.