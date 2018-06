Artistas e militantes realizam 'julgamento poético' de Marielle em SP

SÃO PAULO - Artistas e militantes se apresentaram na tarde deste domingo, 25, no evento "Julgamento Poético", que homenageou a vereadora Marielle Franco (PSOL) e denunciava a violência contra a população negra. A manifestação promoveu diversas intervenções artísticas no Largo do Paiçandu, no centro da cidade de São Paulo.

No evento, uma faixa com a frase "Marielle vive" foi instalada sobre o palco de shows. Ao fundo das apresentações, foram exibidas imagens da vereadora, morta a tiros no dia 14 de março. Dentre os artistas participantes, estavam os cantores Chico César, os rappers Thaíde e Preta-Rara, a banda As Bahias e a Cozinha Mineira e as atrizes Natália Lage e Maria Casadevall.

"É muito importante essa manifestação porque muitas pessoas vão dizer, muitas pessoas dizem quando a gente se reúne que é 'mimimi', mas as pessoas só falam que a gente é 'mimimi' porque não tem que conviver com o 'papapá' (tiros) diariamente", disse Thaíde no palco. O rapper ainda pediu palmas para Anderson Gomes, morto no mesmo ataque a tiros que vitimou Marielle.

"Estamos aqui de pé e fazendo muito barulho, porque é sempre assim que vai ser. É sempre assim: derruba um ou dois, nasce um milhão, dois milhões para ir para a rua lutar novamente. ", acrescentou.

++++ Padre é xingado ao citar Marielle Franco durante missa em Ipanema

Já o cantor Chico César cantou uma composição nova inspirada no que chamous de "incidentes" recentes do País. "Estamos aqui para fazer a nossa luta sempre com alegria, com muita força", disse.