Arquiteto reage a assalto em Ipanema e morre O arquiteto Rômulo Castro foi assassinado em uma tentativa de assalto, por volta das 11h30 de ontem, em Ipanema, zona sul do Rio. O crime aconteceu quando Castro chegava ao prédio onde morava com uma Hyundai Tucson. Dois homens tentaram arrancar seu relógio. Castro teria reagido e acabou baleado na barriga. Ainda foi levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde morreu.