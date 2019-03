Arlindo Cruz deverá participar de desfile da X-9 em sua homenagem

O sambista Arlindo Cruz deverá desfilar pela X-9 Paulistana na madrugada deste sábado, 2. O filho do cantor, Arlindinho, publicou em suas redes sociais uma foto com o pai em São Paulo.

“Esse sorriso me tranquiliza você deixou claro pra nós que gostaria de vir , e a nossa obrigação é fazer tua vontade...”, diz a legenda da imagem. “Agora faremos um ‘Samba de Arerê , pra você voltar...Ainda é tempo pra viver Feliz...’”, continua.

A frase citada no trecho final é uma parte do samba da X-9, que este ano com o enredo "O show tem que continuar! Meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor", que homenageia o sambista. Arlindinho é um dos compositores da canção.

A chegada de Arlindo Cruz em São Paulo é uma boa novidade para os fãs do cantor. Nesta sexta-feira, 1, a mulher do sambista publicou uma imagem em suas redes sociais anunciando que, apesar de “clinicamente apto”, os custos da infraestrutura necessária para a participação do sambista no desfile inviabilizavam sua presença.

O músico atualmente se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido há dois anos e que o deixou com dificuldades motoras.