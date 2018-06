Araçariguama se mobiliza em buscas pela menina Vitória Gabrielly

SOROCABA - A menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, saiu de casa na tarde da última sexta-feira, 8, para andar de patins na quadra da escola e desapareceu, em Araçariguama, interior de São Paulo. As buscas pela estudante mobilizam as polícias, com emprego de cães farejadores, a guarda municipal e grande parte da população da cidade, de 17 mil habitantes. Até a manhã desta quarta-feira, 13, quando as buscas entraram no sexto dia, o sumiço da garota continuava um mistério.

A menina tinha combinado o passeio de patins com duas colegas que acabaram desistindo. Vitória decidiu ir sozinha. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram a garota seguindo de patins por uma rua do bairro Vila Nova, onde mora a família. No dia seguinte, o pai, Luiz Alberto Vaz, procurou a Polícia Civil e registrou o desaparecimento. A polícia mobilizou os Corpo de Bombeiros para dar buscas em matas e num lago da região. Também requisitou imagens de câmeras instaladas em toda a região, inclusive num pedágio da rodovia Castelo Branco.

Até a noite de terça-feira, 12, a Polícia Civil tinha ouvido mais de 40 pessoas, entre possíveis testemunhas, colegas e parentes da criança. Conforme a mãe, Rosana Maciel Guimarães, uma testemunha disse ter visto a criança entrando num carro preto. O dono de um carro igual ao descrito foi ouvido e o veículo submetido à perícia, mas nada foi encontrado. No celular que a garota deixou em casa não foi encontrada mensagem suspeita. Na manhã desta terça, amigos da família começaram a distribuir folhetos com a foto da criança em postos de combustíveis da Castelo Branco.