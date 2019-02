'Aquela inquietação era um estímulo constante', diz diretor de jornalismo da Band

SÃO PAULO - Trabalhar com o Boechat era um desafio permanente, buscando sempre a melhor informação, aperfeiçoando os conteúdos e os textos, num trabalho sem tréguas. Aquela inquietação era um estímulo constante para a equipe. Foi uma perda absurda.

Com suas opiniões fortes e honestas, o Boechat tinha muito ainda a dar ao jornalismo brasileiro, que foi enriquecido e ganhou um capitulo espetacular, quando ele se tornou âncora do Jornal da Band e da Rádio BandNews, há 12 anos. Uma espécie de revolução no jornalismo que a gente vivia diariamente.

Fui um privilegiado por trabalhar com ele e por ter desenvolvido, durante esse tempo, uma amizade muito grande com aquele cara excepcional.