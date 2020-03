Após uma semana, trens do monotrilho da Linha 15 - Prata ainda não voltaram a funcionar

SÃO PAULO - Os trens do monotrilho da Linha 15 - Prata, na zona leste da cidade, ainda estão com o funcionamento paralisado nesta sexta-feira, 6. Há mais de uma semana, passageiros, que utilizam a linha, enfrentam transtornos para buscar outras alternativas de transporte público.

O rompimento de pneu em uma composição na quinta-feira da semana passada, 27, provocou a paralisação do monotrilho. No último fim de semana, foram realizados testes, mas a interrupção permaneceu nos dias seguintes.

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), "toda a frota está sendo inspecionada pelo Metrô e pela fabricante Bombardier para garantir a retomada da operação com segurança". Ainda não há previsão para o funcionamento voltar ao normal.

⚠️Linha 15-Prata permanece fechada para que técnicos da Bombardier continuem as inspeções dos trens e vias para identificar a causa dos danos aos pneus do monotrilho.A responsabilidade é do consórcio CEML (Bombardier, Queiroz Galvão e OAS). 60 ônibus do PAESE atendem o trajeto pic.twitter.com/T3JOaInGTy — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) March 6, 2020

Passageiros reagem à publicação do Metrô, reclamando da demora para o serviço ser retomado na Linha 15 - Prata:

Qual a previsão do término!! O que determina o contrato?? Para a população não importa os culpados,queremos.a solução!!! — RENATO (@resantos66) March 6, 2020

Fila enorme de ônibus parados na Av Sapopemba! Trânsito absurdo, muito obrigado aos envolvidos @metrosp_oficial @jdoriajr — Lucas Felipe (@LucasFeeelipe) March 6, 2020

Infelizmente hoje não haviam 60 ônibus.. Os passageiros estão permanecendo mais de 35 minutos nas estações a partir da V. Tolstói sentido Vila Prudente, pois o PAESE está vindo lotado sem condições de entrar mais ninguém!!!! pic.twitter.com/n3xUe4PWvb — Luciana Crossi (@Lucrossi) March 6, 2020

A São Paulo Transporte (SPTrans) afirma que o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) foi novamente acionado nesta sexta-feira pelo Metrô, entre as estações São Mateus e Vila Prudente, das 4h20 até o fim da operação do dia.

Acidentes

Em janeiro do ano passado, aconteceu uma colisão entre dois trens do monotrilho da Linha 15 - Prata. O acidente envolveu veículos vazios e não registrou vítimas. O operador de trem, no entanto, ficou ferido. As operações do monotrilho não foram afetadas no início desta manhã.

Entrega de estações com atraso

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), inaugurou, em dezembro do ano passado, as estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus da Linha 15 - Prata do monotrilho. A previsão inicial era de que elas seriam entregues em 2013.

As outras estações em funcionamento são: Vila Prudente, Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União e Jardim Planalto.

A Linha 15-Prata faz integração com a Linha 2-Verde na estação Vila Prudente.

Falta apenas uma estação para terminar a linha, a Jardim Colonial. As obras foram retomadas, e a previsão de entrega é 2021. Com as 11 estações concluídas, a Linha 15-Prata deve atender cerca de 400 mil passageiros por dia. Na sequência estão previstas obras de prolongamento para Ipiranga e Cidade Tiradentes.