Tiroteio no Grajaú: após tentativa de assalto a banco, grupo bloqueia avenida

SÃO PAULO - Uma tentativa de assalto a banco na manhã desta segunda-feira, 16, terminou em troca de tiros e com o bloqueio de um trecho da Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, na zona sul da capital. Segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), a ocorrência afetou 27 linhas, que precisaram ter suas rotas desviadas, mas o serviço foi normalizado por volta das 11 horas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Militar, um grupo com oito a dez homens armados entrou em uma agência bancária por volta das 5h10. Com a chegada dos policiais, os assaltantes utilizaram dois ônibus para fechar a avenida e fugiram. Houve troca de tiros e um suspeito foi detido para averiguação. O caso foi registrado no 101º DP (Jardim das Imbuias).

A SPTrans informou que desvios foram feitos para permitir a circulação dos ônibus pela região. No sentido centro, os coletivos estavam fazendo o trajeto: Avenida Dona Belmira Marin, Praça Alfredo Alves de Oliveira, Rua Antonio José Escudeiro, Rua Geraldo Honório da Silva, Rua Antonio José Escudeiro, Rua Irina Milchev Starbulov, Antônio Carlos Benjamim dos Santos, Avenida Prefeito Paulo Lauro, Rua Quesada, Avenida Pietro Nardini, Avenida Grande São Paulo e Avenida Dona Belmira Marin.

No sentido bairro, a rota definida foi: Avenida Dona Belmira Marin, Rua Benedetto Marcello, Rua Pietro Nardini, Rua Quesada, Avenida Prefeito Paulo Lauro Antônio Carlos Benjamim dos Santos Rua Irina Milchev Starbulov, Rua Antonio José Escudeiro, Avenida Dona Belmira Marin.

Veja as linhas que foram afetadas:

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

5362/21 Grajaú – Pça. da Sé

5362/22 Jd. Eliana – Pça. da Sé

5362/23 Pq. Res. Cocaia – Vicente Rao

5362/41 Pq. Res. Cocaia – Pq. Ibirapuera

6016/10 Jd. Noronha – Term. Grajaú

6016/41 Jd. Porto Velho – Term. Grajaú

6034/10 Pq. Res. Cocaia – Term. Grajaú

6050/10 Pq. Cocaia – Term. Grajaú

6053/10 Jd. Ellus – Term. Grajaú

6061/10 Jd. Marilda – Term. Grajaú

6074/10 Jd. Gaivotas – CPTM Jurubatuba

6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos

6080/10 Jd. Lucélia – Shop. Interlagos

6083/10 Jd. Eliana – Term. Grajaú

6092/10 Jd. Das Pedras – Term. Grajaú

6115/10 Cantinho do Céu –Term. Grajaú

6115/41 Pq. Res. dos Lagos – Term. Grajaú

6116/10 Jd. Prainha – Term. Grajaú

6120/10 Jd. Lucélia – Term. Grajaú

637G/10 Grajaú – Pinheiros

637G/51 Jd. Eliana – Pinheiros

6726/10 Jd. Gaivotas – Term. Grajaú

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675G/22 Pq. Res. Cocaia – Col. Sta. Maria

675R/10 Grajaú – Metrô Jabaquara

6L11/10 Ilha do Bororé – Term. Grajaú