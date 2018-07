Após recorde à noite, lentidão cai para 61 km em SP

P uaiu para 61 km o congestionamento na noite desta sexta-feira, 20, véspera de feriado de carnaval, após um novo recorde de lentidão neste ano à noite. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito estava pior na zona norte da capital paulista, onde fica o sambódromo do Anhembi, cuja região deve ser evitada nesta noite. Veja também: CET monta esquema para monitorar acesso ao sambódromo Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Por volta das 21 horas, o engarrafamento ainda era grande na Marginal do Tietê, que tinha 7,7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, tanto na pista local quanto na expressa. O trânsito ruim seguia desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita. Radial Leste estava com 4,7 km de engarrafamento, desde a Rua Wandenkolk até o termino do Viaduto Pires do Rio, no sentido bairro. A Avenida dos Bandeirantes tinha outros 3,4 km de lentidão, desde a Zacarias de Gois até o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido Imigrantes. Na Francisco Morato havia lentidão por 3,2 km, da Cenobelino Serra até a Avenida Taboão, em direção ao bairro. Havia ainda outros 2 km de lentidão no mesmo sentido, no trecho entre a Rua Péricles até a Pompeia. Por volta das 22 horasUma carreta quebrada na pista provocou congestionamentos entre o quilômetro 254 e o 248 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (a Piaçaguera-Guarujá), exatamente no acesso do motorista à Rodovia Rio-Santos, que leva ao litoral norte paulista, informa a concessionária Ecovias. Informações atualizadas às 22h30 Nas demais rodovias que partem de São Paulo rumo ao litoral e ao interior, não há registros de acidentes, nem de congestionamentos. Mas as concessionárias e a Polícia rodoviária Federal alertam que o movimento é acima do normal e o motorista deve conter a velocidade e redobrar a atenção. Não há congestionamentos, nem acidentes no trecho de serra do sistema Anchieta-Imigrantes, mas o tráfego é intenso, segundo atualização das informações feita às 22h. No trecho da baixada, há lentidão na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido litoral sul, na região de São Vicente, devido ao excesso de veículos. O congestionamento, informa a Ecovias, vai do km 279 ao 281.