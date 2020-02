Após rebaixamento inédito em 2019, Vai-Vai volta à elite do carnaval paulistano

A Vai-Vai é a escola campeã do Grupo de Acesso 1 do carnaval de São Paulo em 2020. A agremiação do bairro da Bela Vista teve desempenho irretocável e ganhou notas 10 em todos os quesitos, de todos os jurados, nesta. A Vai-vai desfilou o enredo "Vai-Vai de corpo e Álamo", contando sua própria história. A agremiação tem 15 títulos do grupo principal, considerando os desfiles oficiais.

A escola sofreu em 2019 com um inédito rebaixamento, e volta em grande estilo ao grupo de elite do carnaval. "A fase de sofrimento acabou", bradou Clarício Gonçalves, um dos dirigentes da escola. "Pegamos a energia negativa e transformamos nesse resultado", completou o dirigente. A presidente da escola, Ana Maria Murari, fez ainda discurso emocionado à imprensa. "Essa vitória é da comunidade", disse.

A escola completou 90 anos em 2020. O último título foi em 2015, e a escola vinha cambaleando desde nos últimos dois anos, com um décimo lugar em 2018 e 14º em 2019, com o rebaixamento.

Junto da Vai-Vai, a segunda escola a ascender ao Grupo Especial é a Acadêmicos do Tucuruvi. A agremiação da zona norte conseguiu a mesma pontuação máxima da Vai-Vai, mas ficou com o segundo lugar pelo critério de desempate.

A Tucuruvi veio com enredo "Faces de Anysio, o eterno Chico. Sorrir é... e sempre será o melhor remédio". A escola caiu para o grupo de acesso em 2019 e retornará em 2021. "Tínhamos certeza que iríamos voltar (ao grupo especial)", afirmou o dirigente Wellington dos Santos.

No fim da lista, a Nenê de Vila Matilde, que desce ao Grupo de Acesso 2. A apuração das notas do Grupo de Acesso 1 foi tranquila, embora tenha começado com atraso após a pancada de chuva que caiu no Anhembi por volta das 18 horas.