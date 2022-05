Após prisão de Paulo Cupertino, veja a lista dos mais procurados pela polícia de São Paulo

Foi preso em São Paulo nesta segunda-feira, 16, uma das pessoas mais procuradas do Estado, Paulo Cupertino, que estava foragido havia três anos. Cupertino é acusado de matar o ator de Chiquititas Rafael Miguel, que tinha 22 anos, e os pais do jovem, por não aceitar o relacionamento de Raphael com a sua filha, Isabela Tibcherani, de 18 anos na época. Ele deverá responder pelo triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa das vítimas.

Figuram ainda na lista de mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo outros 15 foragidos. Um deles é André de Oliveira, conhecido como "André do Rap" por compor músicas sobre a vida criminosa, é apontado como um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e é investigado por gerenciar o envio de cocaína à Europa, sendo o contato no Brasil da máfia italiana "Ndrangheta", uma das maiores organizações criminosas do mundo.

André era procurado pela Interpol e foi preso em 2019, em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, onde foram apreendidos dois helicópteros, um deles avaliado em R$ 7 milhões, e uma lancha, avaliada em R$ 6 milhões. Ele ficou conhecido por ter enriquecido "passando para trás" o PCC e tirando vantagem da estrutura da facção para negócios privados.

André foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico internacional de drogas, mas foi solto em 2020 em virtude de um habeas corpus expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda em 2020, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento em nova decisão da Suprema Corte que cassou a liminar anteriormente concedida ao réu, expediu mandado de prisão preventiva. Desde então o criminoso é procurado pela Justiça.

Outra acusada que figura entre os mais procurados do Estado é Sonia Aparecida Rossi, a "Maria do Pó", a única mulher que está na lista e considerada a traficante mais buscada do Brasil. Ela foi acusada de se envolver com a comercialização de grande quantidade de drogas e condenada a mais de 50 anos de prisão. Em uma de suas prisões, no ano de 2000, trocou tiros com policiais. Em 2006, fugiu da penitenciária e está foragida desde então, há 16 anos.

Veja a lista completa dos criminosos mais procurados de São Paulo: