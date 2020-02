Após interdição total, Rio-Santos volta a ser liberada em São Sebastião

SOROCABA – Depois de duas interdições totais devido à queda de barreiras, na sexta-feira (21), entre o km 125 e o km 156, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, a rodovia Rio-Santos (SP-55), voltou a ser totalmente liberada para o tráfego na manhã deste sábado (22). A estrada é a principal ligação entre as praias da região e recebe grande volume de tráfego devido ao carnaval.

Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), as equipes trabalharam durante a noite e a madrugada para recuperar os seis pontos da rodovia que foram afetados por erosões e deslizamentos causados pelas chuvas.

No km 152,5, em São Sebastião, foram usadas máquinas para retirar a avalanche de terra, lama e árvores que atingiu a pista. Também foi refeito o asfalto no km 156,8, onde o rompimento de uma linha de tubo de drenagem abriu uma erosão na pista.

As quedas de barreiras que geraram interdições parciais no km 131,5 e no km 130,9 também foram corrigidas. Conforme o DER, as equipes continuam monitorando os trechos da estrada mais sujeitos a deslizamentos, inclusive com o uso de drones.