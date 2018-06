Após denúncia, polícia apreende grande quantidade de cocaína em SP

SÃO PAULO - Após receber denúncia de armazenamento de drogas, a Polícia Civil do Estado de São Paulo encontrou e apreendeu grande quantidade cocaína, maconha, skunk e crack. Ao todo foram 19 tijolos e 941 porções das substâncias, além de um simulacro de fuzil.

A Secretaria de Segurança Pública informou que três homens entre 21 e 31 anos de idade foram presos em flagrante por estarem associados ao armazenamento das drogas, ainda na sexta-feira, 2. O mais velho, que não teve identidade revelada, teria confirmado ser o responsável pela casa e pelas substâncias.

A denúncia foi feita a policiais do 97ºDP, em Americanópolis, região metropolitana de São Paulo. Eles teriam recebido a informação sobre uma residência onde drogas eram armazenadas. Ao se aproximarem do local, na região de Jabaquara, zona sul da capital paulista, a denúncia se confirmou diante do forte cheiro de entorpecentes que os oficiais sentiram.

Foram encontradas mochilas embaixo de uma pia. Entre as 941 porções de drogas, 273 eram papelotes de maconha, 656 pinos de cocaína, 11 porções de skunk e uma pedra de crack. Um único simulacro de fuzil foi visto.

O Instituto Criminalista vai analisar as drogas apreendidas. Os três homens presos em flagrante foram indiciados por tráfico de droga.