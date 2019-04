Após chuvas e atraso em festival, CPTM e Metrô estendem horário de atendimento

O governador de São Paulo, João Doria, informou que os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão circular até as 1h30 na madrugada de domingo na estação Autódromo, da linha 9-Esmeralda. No autódromo de Interlagos, próximo à estação, ocorre o festival de música Lollapalooza Brasil 2019, que teve as atividades suspensas por 2h neste sábado, 6, após fortes chuvas atingirem a capital. As linhas 2-Verde e 4-Amarela do Metrô também deverão circular por meia hora a mais do que o normal, segundo o governador informou em sua conta oficial no Twitter.

Nos fins de semana, a operação das linhas do Metrô e da CPTM normalmente ocorre até a 1h de domingo. Nos demais dias da semana, as estações fecham à 0h. Segundo o site oficial do festival, a última atração deste sábado – o show da banda Kings of Leon – tem previsão de encerramento às 23h. Apesar da paralisação, os músicos entraram no palco no horário previsto, às 21h.

As chuvas deste sábado ocasionaram a interrupção do evento Lollapalooza por 2h. Por isso, a @CPTM_oficial e o @metrosp_oficial estenderão o atendimento na estação Autódromo até 1h30, bem como a operação nas Linhas 9 Esmeralda, 2 Verde e 4 Amarela do Metrô. #BomEvento #BomRetorno — João Doria (@jdoriajr) April 6, 2019

A organização do evento decidiu suspender os shows após a previsão de que o local poderia ser atingido por raios durante a forte chuva que caiu no local. A interrupção causou transtorno no evento. Muitas pessoas saíram do autódromo após a interrupção e, quando as atividades voltaram ao normal, apenas parte do público conseguiu voltar.