Após 90 anos, museu resgata saga da estrada pan-americana em Bariri

SOROCABA – Em 16 de abril de 1928, três expedicionários brasileiros partiram do Rio de Janeiro a bordo de dois incipientes Fords T, para percorrer 27.631 quilômetros de estradas, picadas, rios e matas e chegar a Nova York , nos Estados Unidos , dez anos depois. Na chegada, o trio foi recebido pelo então presidente Franklin Delano Roosevelt , na Casa Branca , e reuniu-se com o renomado industrial Henry Ford , em Detroit.

Os brasileiros Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e Mário Fava chegaram a usar pás e picaretas, além de mão de obra de militares e indígenas, para o abrir caminho que ficou conhecido como Estrada Pan-Americana, ou Carretera Panamericana , em espanhol, ligando as três Américas.

Passados 90 anos do início da epopeia, a história de uma das maiores aventuras automobilísticas do mundo será exposta num memorial, em Bariri, interior de São Paulo, onde residia Fava, o mecânico da expedição. Um grupo de amigos – Aziz Chidid Neto, Ari Francisco Fidi, José Augusto Barboza Cava, Osni Ferrari e Ângelo Falseti – decidiu fundar o Museu Mário Fava, onde serão reunidos documentos, fotografias, mapas, diários, objetos, ferramentas e outros lembranças da grande viagem.

Entre as imagens, estão fotos dos exploradores com o presidente norte-americano, com o legendário Ford e de um passeio de dirigível que o grupo fez nos Estados Unidos. Também será exposta cópia da autorização para dirigir que Fava recebeu, em Cleveland, de ninguém menos que Eliot Ness, o implacável perseguidor do chefão mafioso Al Capone. O grupo conseguiu também fotos do retorno dos exploradores ao Brasil, em 25 de maio de 1938, quando foram recebidos pelo presidente Getúlio Vargas , no Palácio do Catete, no Rio.

Recortes de jornais de vários países, relatando a aventura, e exemplares de livros, como “O Brasil Através das Três Américas”, do escritor Roberto Faraco Braga, de Bauru , e “Eu não sabia que era tão longe”, de Osni Ferrari, de Bariri, que narram a viagem, também poderão ser consultados. Será exposta ainda uma estátua de Fava em tamanho natural.

O acervo será abrigado num prédio da região central que foi sede da Sociedade Italiana de Beneficência e pertence à Irmandade da Santa Casa. O imóvel, inscrito no patrimônio histórico municipal, teve projeto de restauro realizado pelo arquiteto Luis Carlos Viccari Filho. O casarão, que havia sido modificado por reformas, recuperou suas linhas originais.

Uma das principais atrações será o Ford T ano 1918/19, um dos veículos usados na viagem dos três aventureiros por 15 países das três Américas. De acordo com o historiador José Augusto Barboza Cava, de Bariri, anos mais tarde, os dois carros foram deixados no Museu do Ipiranga, na capital.

Batizado de 'Brasil', o Ford T ficou em exposição em local coberto e está bem preservado. Já a caminhonete, também da linha T da Ford, de 1925, ficou em terreno aberto, algumas peças foram saqueadas, outras roubadas e o veículo acabou desaparecendo. Consta que Henry Ford tentou comprar os dois veículos, oferecendo um valor impensável, mas Leônidas se negou a vender, pois sentia-se no dever de os levar de volta ao Brasil.

O museu será inaugurado no dia 21 de julho, com a presença de familiares dos três aventureiros. No evento, será lançado o livro “Museu Mário Fava – Histórias de Bariri”, escrito por Cava. “É uma história extraordinária, de um feito importante de três brasileiros que ficou praticamente esquecido durante décadas. O museu vem preencher essa lacuna”, disse o historiador.

Natural de Descalvado, interior paulista, Leônidas era tenente do Exército e chefiou a expedição. Ele faleceu em 1965, na Bolívia, mas seu corpo está sepultado no Cemitério da Consolação, em São Paulo. Cruz era catarinense de Florianópolis e foi o navegador do grupo. Ele morreu em 1966 em Mogi das Cruzes. Mário Fava só veio a morrer em 2000, durante viagem ao Rio de Janeiro, aos 92 anos. O corpo está enterrado em Paranavaí, no norte do Paraná, onde anos mais tarde, ele montou uma empresa de recauchutagem de pneus.