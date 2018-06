Após 15 dias de inauguração, muro de vidro da Raia Olímpica da USP amanhece quebrado

SÃO PAULO - Parte do muro de vidro que separa a Marginal Pinheiros e a Raia Olímpica da Universidade de São Paulo, na zona oeste da cidade de São Paulo, amanheceu quebrada nesta quarta-feira, 18. A obra foi inaugurada há duas semanas pelo então prefeito João Doria (PSDB). De acordo com a Prefeitura de São Paulo, equipes técnicas foram enviadas ao local para avaliar a causa do incidente e trocaram o painel danificado por outro seria utilizado na obra de extensão do muro, que deverá ter 2,2 quilômetros com a inauguração de outro trecho até maio.

Um vigilante da USP registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Em depoimento, ele alegou ter abordado um homem circulando próximo à raia olímpica por volta das 2 horas da madrugada. Questionado, o homem teria alegado estar procurando a bolsa de uma mulher. Em seguida, ele foi orientado a sair pela portaria, mas acabou fugindo ao saltar pelo muro. O caso foi registrado como “outros” e é investigado pelo 93° Distrito Policial (DP Jaguaré).

Inaugurados em 4 de abril, os painéis são de vidro temperado e tem 3,15 metros de altura, 1,8 metro de largura e 12 milimetros de espessura, com película de proteção. A obra custou R$ 15 milhões, e, segundo a Prefeitura de São Paulo, foi custeada por 45 empresas.

No dia da inauguração da primeira parte da obra, a Prefeitura informou que haveria uma revitalização do local e a instalação de câmeras de monitoramento. Os equipamentos ainda não foram instalados.

