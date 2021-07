Após 1 ano e 4 meses, Avenida Paulista é reaberta para lazer neste domingo

A Avenida Paulista, na região central de São Paulo, foi reaberta neste domingo, 18, para lazer. A via estava fechada ao público desde março de 2020, para conter a disseminação do coronavírus. Agora, com o avanço da vacinação da população, a Prefeitura de São Paulo decidiu retomar o programa, mas em horário reduzido.

A Avenida Paulista ficará aberta para pedestres - e fechada para veículos - das 8 horas às 12 horas. O período escolhido, segundo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se justifica porque a frequência pela manhã é menor. Antes, a Avenida ficava aberta das 10 horas às 18 horas, aos domingos e feriados.

Segundo a Prefeitura, a ação ocorrerá em caráter experimental. Os frequentadores deverão usar máscaras e manter o distanciamento. Não serão permitidas aglomerações.

Uma das justificativas da gestão municipal para a reabertura da Paulista é que São Paulo tem taxa de 70% de adultos vacinados com a 1.ª dose, conforme dados da própria gestão municipal. No entanto, médicos alertam que a imunização completa se dá pelas duas doses aplicadas e é preciso ter cuidado nas flexibilizações.

Atividades ao ar livre, que não envolvam aglomerações, têm sido recomendadas por especialistas. O uso de máscaras, mesmo ao ar livre, continua necessário.

Conforme os resultados obtidos com a Paulista, a Prefeitura vai analisar, em uma segunda etapa, a abertura do Vale do Anhangabaú, na região do Triângulo Histórico, no centro da cidade.