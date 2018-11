Apesar da volta às aulas, capital tem trânsito bom nesta segunda

O trânsito em São Paulo era tranqüilo na manhã desta segunda-feira, 30, apesar da volta às aulas, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Às 8h30, a CET registrava 53 km de trânsito lento, o equivalente a 6,3% das ruas e avenidas; quase a metade se encontrava concentrada na zona sul da capital. De acordo com a CET, não havia registros de acidentes na cidade. A CET deu início à operação volta às aulas nas proximidades de 168 escolas da cidade, com o objetivo de orientar o trânsito nos estabelecimentos de ensino com maior movimento. Com o retorno das aulas, o número de carros nas ruas deve aumentar em cerca de 10% da frota, ou seja, cerca de 350 mil veículos a mais, de acordo com a CET. A Operação Volta às Aulas conta com 321 técnicos da CET, que monitoram o trânsito nas proximidades das escolas. Além disso, os técnicos ajudam no embarque e desembarque de alunos e orientam a travessia de pedestres. Também serão coibidos a formação de filas duplas e o estacionamento irregular. Texto alterado às 10h09 para acréscimo de informações.