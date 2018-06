Ao falar de amizade, Mancha Verde desfila com músicas do Fundo de Quintal

SÃO PAULO - A escola de samba da mais famosa torcida palmeirense cantou para homenagear o grupo Fundo de Quintal no desfile deste sábado, 10, no Sambódromo do Anhembi. A Mancha Verde contou com a ajuda da arquibancada, que não desanimou mesmo com o enredo criativo, mas um tanto complicado, trazido pela escola.

O samba-enredo "A Amizade, A Mancha Verde Agradece do Fundo do Nosso Quintal" tinha trechos de músicas do grupo, que participou do desfile no último carro alegórico e foi ovacionado pelo público. Mas a música acabou sendo difícil de ser acompanhada por quem ainda não a conhecia.

A torcida organizada também homenageou seu fundador, Moacir Bianchi, morto no ano passado. Um dos carros alegóricos trouxe uma escultura do fundador, com suas características mãos dispostas com dedos esticados.

"Foi um desfile técnico, com poucos erros, e o samba ajudou", resumiu o presidente da escola, Paulo Serdan, o Paulinho.

