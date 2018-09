Antigo anúncio da Caracu começa a ser apagado no Paiçandu

SÃO PAULO - Em meio à tragédia, o Condomínio Edifício Caracu chamou a atenção dias após a queda do Edifício Wilton Paes de Almeida, que deixou sete vítimas fatais no centro da cidade de São Paulo. Não mais coberto pelo edifício vizinho, ele passou a exibir um anúncio antigo da cerveja Caracu, originalmente de Rio Claro, no interior paulista.

Comentado nas redes sociais, o anúncio começou a ser apagado há alguns dias. Na segunda-feira, 10, dois pintores cobriam de tinta verde a lateral direita da imagem, com as mesmas cores do edifício. O anúncia trazia a frase "Beber Caracu é beber saúde".

O Edifício Caracu chegou a ser interditado após o desabamento do imóvel vizinho, mas foi liberado ainda em maio e já funciona normalmente. Ele fica localizado na Rua Antonio de Godoy, quase em frente ao Largo do Paiçandu.

O anúncio não era o único da marca de cerveja na capital paulista. Um dos mais icônicos era uma réplica de uma garrafa instalada no topo do Edifício Martinelli, também no centro.