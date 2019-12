Ano-novo: motoristas enfrentam congestionamento rumo ao litoral nesta 5ª feira

SÃO PAULO - Motoristas que seguem para o litoral paulista para curtir o ano-novo enfrentam congestionamento nesta quinta-feira, 26.

A Rodovia dos Imigrantes está parada do km 27 ao 43, em razão do excesso de veículos. A Anchieta tem tráfego lento do km 26 ao 40.

A Rio-Santos também apresenta lentidão no trecho entre São Sebastião e Ubatuba.

A Mogi-Bertioga está com pontos de parada, no sentido de Bertioga, por todo o trecho.

SP 098 Mogi-Bertioga: ️ Trecho: Mogi das Cruzes / Bertioga. Tráfego intenso com pontos de lentidão no trecho de Planalto (km 63) e de Serra (km 77) sentido Bertioga ☀️ Tempo bom e boa visibilidade ⚠️ Atenção! Trecho de serra sujeito a neblina. pic.twitter.com/av04qwICip — DER-SP (@_dersp) 26 de dezembro de 2019

A Rodovia Presidente Dutra está com lentidão, no trecho de Taubaté, no sentido do Rio de Janeiro, em razão do excesso de veículos.

O tráfego permanece normal nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos de São Paulo está suspenso desde segunda-feira, 23, e será retomado somente no dia 13 de janeiro de 2020.