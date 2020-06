Anna Carolina Jatobá perde direito ao regime semiaberto

Condenada pela morte da enteada Isabella Nardoni, ocorrida em 2008, Anna Carolina Jatobá perdeu o direito ao regime semiaberto. Ela foi flagrada na penitenciária de Tremembé conversando com os filhos por meio de uma videochamada, o que não é permitido. Por conta disso, ela cometeu "falta grave" e voltou ao regime fechado.

O caso ocorreu durante um atendimento por videoconferência entre Jatobá e a advogada, que ligou para os familiares da cliente. "Ressalvamos que, no momento, nos presídios do estado de São Paulo, o recurso do videoconferência é permitido apenas para contato dos presos com oficiais de justiça, juízes, advogados e defensores públicos. Cada unidade prisional possui no mínimo um computador com webcam e microfone especificamente para esse uso, em sala reservada", afirma a Secretaria da Administração Penitenciária.

Jatobá e Alexandre Nardoni, pai de Isabella, foram condenados pelo homicídio da menina. A tese da promotoria era de que a criança foi jogada do apartamento em que a família morava, na zona norte de São Paulo. Jatobá foi sentenciada a 26 anos de prisão e Nardoni a 31 anos.