Aniversário de SP 2019: o que abre e fecha no feriado

SÃO PAULO - Em razão das comemorações do aniversário de 465 anos de SP, o funcionamentos de serviços públicos e privados serão alterados nesta sexta-feira, 25.

Metrô e CPTM

Na madrugada de sexta-feira para sábado, 26, todas as estações do sistema metroferroviário terão seus horários de funcionamento estendidos até a 1h. O horário ampliado é válido para os serviços da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), do Metrô de São Paulo (Metrô) e das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, responsáveis pela operação das linhas 4- Amarela e 5- Lilás.

Rodízio e Faixas Exclusivas de Ônibus

A Companhia de Engenharia de Trafego (CET) informa que a Operação Horário de Pico (Rodízio Municipal de Veículos) estará suspensa nesta sexta-feira, feriado de aniversário de SP, inclusive para veículos pesados. Também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

No sábado, as regras para ZMRC vigoram normalmente. O Rodízio Municipal será retomado na segunda-feira, 28, a partir das 7h da manhã.

O serviço de estacionamento rotativo (Zona Azul) irá operar conforme sinalização existente. Os horários de ativação estão dispostos nas placas de regulamentação de cada local.

Conforme a Portaria nº 083/16-SMT, fica permitida a circulação de veículos particulares, da 0h do feriado às 4h do dia seguinte, em todas as faixas exclusivas de ônibus à esquerda e à direita, além dos Corredores Exclusivos de Ônibus. Confira os locais liberados.

Ciclofaixas e Avenida Paulista

As ciclofaixas de lazer serão ativadas na sexta-feira e no domingo, 27, das 7h às 16h e a Avenida Paulista também estará aberta para os pedestres devido ao feriado, sendo fechada para veículos.

Interdições e Operação Estrada

A CET vai interditar a Avenida São João, entre Avenida Ipiranga e Rua dos Timbiras, na República, na zona central da cidade, das 0h de sexta-feira às 6h de sábado para a realização do evento 'Batuque Sinfônico' em comemoração ao aniversário de SP.

A companhia também implanta a Operação Estrada para o feriado prolongado, entre os dias 24 e 28 de janeiro. Aproximadamente 1,7 milhão de veículos devem deixar a capital em direção ao litoral e ao interior do Estado.

Bancos

Agencias bancárias da capital paulista não vão abrir nesta sexta-feira, feriado do aniversário de SP. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) orienta a população a usar os canais alternativos de atendimento para realizar as operações bancárias: mobile, internet banking, caixas eletrônicos e contato telefônico.

Pró-Sangue

Os postos de coleta da Fundação Pró-Sangue terão alteração nos horários de funcionamento durante o feriado de 25 de janeiro. O atendimento do Clínicas será das 8h às 17h. Mas a Fundação pede a colaboração dos doadores porque os estoques de sangue dos tipos O-, A-, B- e O+ estão em estado crítico. O posto Barueri também estará aberto das 8 às 16 horas. Os postos Dante, Mandaqui e Osasco permanecem fechados.

No sábado, o Clínicas mantém atendimento das 8h às 17h e o de Osasco abrirá das 8h às 16h30. Restante não abre.

Poupatempo

O Poupatempo informa que nesta sexta-feira os postos da capital paulista não funcionam. O atendimento ao público será normal no sábado.

As unidades do Poupatempo na capital funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h. Para informações acesse o portal.

Procon-SP

O atendimento nos postos do Poupatempo na capital paulista não funcionará no dia 25 de janeiro. No sábado, abre normalmente.

As audiências, setor administrativo, Ouvidoria, atendimento telefônico (151) e atendimento eletrônico não funcionarão no dia 25.

Os Núcleos Regionais do Procon-SP em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Bauru e Presidente Prudente funcionam normalmente, assim como os Procons municipais que seguem o calendário local.

Eventos culturais

Shows com artistas de diversos gêneros musicais, festas de coletivos urbanos e intervenções vão ocupar o Vale do Anhangabaú e a Praça da República nesta sexta-feira.

Acesse aqui a programação completa do aniversário de SP.