Anac divulga nota em que lamenta acidente da TAM

A diretoria e os funcionários da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) divulgaram nota nesta quarta-feira, 18, lamentando e se solidarizando com os familiares e amigos das vítimas do acidente com o avião da TAM (JJ 3054) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A Anac também prestou sua solidariedade aos familiares dos funcionários da companhia aérea mortos no exercício de suas funções no prédio atingido pela aeronave. "A Anac está em permanente contato com a companhia aérea para fiscalizar a assistência que a TAM dará aos familiares das vítimas", escreveram na nota, acrescentando que a Agência está em sintonia com os demais envolvidos nas investigações e apurações e que acompanhará e fiscalizará as ações para informar familiares das vítimas e a sociedade sobre a tragédia ocorrida. Também de acordo com a nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) do Comando da Aeronáutica iniciou os procedimentos de investigação do acidente. Representantes da Anac estão presentes na "sala de crise" instalada no Aeroporto de Congonhas com o Cenipa , Infraero e representantes dos órgãos que trabalham no episódio, como IML, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, além do Gerenciamento de Crise da TAM.