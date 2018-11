Amorim nega ter sido sondado por Lula para assumir Defesa

O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou nesta terça-feira, 24, que prefere continuar no cargo a ser transferido para o comando do Ministério da Defesa, no lugar do ministro Waldir Pires, que estaria na iminência de ser substituído. Veja também: Governo vai usar Conac para aumentar intervenção na Anac Para evitar vaias, Lula cancela agenda na região Sul Lula pode trocar Pires e presidente da Infraero nesta semana O chanceler negou que tenha sido sondado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a possibilidade de assumir a Defesa. A uma pergunta sobre a possibilidade de dar uma contribuição ao governo na área militar, Amorim deixou claro que pretende continuar nas Relações Exteriores: "Espero que o presidente ache que eu possa contribuir com a política externa." Questionado pela imprensa se já se considera um "ex-futuro ministro da Defesa", o chanceler disse: "Estou contente com o 'ex'". Desde a última sexta-feira, circulam rumores de que Amorim poderia ser transferido para a chefia da área militar. Desde então, em pelo menos duas ocasiões, ele negou ter sido convidado e enfatizou seu desinteresse nessa mudança ao responder a assessores próximos.