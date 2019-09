Aluno esfaqueia professor dentro de escola em São Paulo

SÃO PAULO - Um aluno esfaqueou um professor nesta quinta-feira, 19, dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Doutor Paulo Gomes Cardim, do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, na zona leste da capital. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o estudante golpeou seu professor na região do abdômen, por volta das 9h20, e depois se esfaqueou. A identidade dos dois não foi divulgada.

LEIA TAMBÉM > 3º motorista de aplicativo é morto em menos de uma semana na Grande SP

O docente foi levado para o PS Municipal Jardim Iva e encaminhado para o Hospital Estadual Vila Alpina, também na zona leste de São Paulo, e o aluno foi socorrido pelo helicóptero águia da PM e encaminhado ao Hospital das Clínicas. O estado de saúde do professor é grave. Ainda não há informações sobre o aluno.

Em nota, a Diretoria Regional de Itaquera informou que a direção do CEU suspendeu as atividades na unidade nesta quinta-feira. "Equipes de saúde estão no local realizando atendimento psicológico dos estudantes, professores e servidores".

O caso foi registrado no 66º DP (Vale do Aricanduva).