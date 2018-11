Alagamentos e excesso de carros complicam tráfego

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

O excesso de veículos e os alagamentos provocados pela forte chuva que atingiu a capital paulista na manhã desta segunda-feira, 16, complicavam o trânsito durante a tarde. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), três dos 14 pontos de alagamento confirmados na cidade durante o temporal, continuavam ativos, por volta das 17 horas. Porém, todos eram transitáveis. Também às 17 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 57 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, índice bem superior à média, de 37 quilômetros. No mesmo horário, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 3,9 quilômetros, desde a Ponte Casa Verde até a Rua Azurita. Na Ponte Tatuapé, sentido Vila Prudente, a lentidão era de 3,6 quilômetros, desde a Rua Demétrio Ribeiro até a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello. Já na Avenida Paulista, sentido Consolação, o trânsito estava carregado por 2,7 quilômetros, desde a Praça Oswaldo Cruz até a Avenida Doutor Arnaldo.