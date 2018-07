Ainda há ingressos para a 1ª noite de desfiles em SP

Ainda há ingressos para a noite de sexta-feira do desfile do Grupo Especial do carnaval da cidade, no Sambódromo. Segundo a Ingresso Fácil, até as 18 horas de sexta-feira já haviam sido vendidos 50% dos ingressos para o dia e 30% para o domingo. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Até sexta-feira, havia cerca de 500 ingressos para mesas e cadeiras de pista para a segunda noite. No domingo à noite, contudo, não havia ingressos para sábado disponíveis no site da Ingresso Fácil. Porém, era possível comprar ingressos para sexta-feira. Havia mesa de pista por R$ 805 no setor F e E; arquibancada por R$ 143 e cadeira de pista por R$ 313 no setor G ; arquibancada por R$ 98 e cadeira de pista por R$ 253 no setor D; arquibancada por R$ 109 e mesa de pista por R$ 1.668 no setor H; arquibancada por R$ 109, cadeira de pista por R$ 391 e mesa de pista por R$ 1.725 no setor B; cadeira de pista por R$ 161 e mesa de pista por R$ 1.035 no setor J e mesa de pista por R$ 1.035 no setor A. Os desfiles ocorrem a partir das 23h15 na sexta-feira e 22h30 no sábado. Os preços variam de R$ 40 (arquibancada) a R$ 38,4 mil (camarote para 25 pessoas).